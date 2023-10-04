فتاة توثق لحظات الرعب بعد إطلاق مراهق النار في مركز تجاري بتايلاند
وثقت فتاة من الجنسية الكورية عن طريق الصدفة، لحظات الرعب، التي عاشها، زوار "مول سيام باراجون" واحدًا من أشهر المراكز التجارية في العاصمة بانكوك، عند إقدام مراهق على إطلاق النار.
وكانت الفتاة في أحد المقاهي داخل المركز التجاري، وتقوم بالبث لمتابعيها على ما يبدو في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثناء ذلك سمعت صوت إطلاق نار وصراخ.
واتخذت الفتاة ردة فعل سريعة، حيث استمرت في الركض دون أن تلتفت، حتى خرجت من المركز.
ووفق المتداول، قالت صاحبة الفيديو إنها تفاجأت بإطلاق النار، فهربت بسرعة، وعلقت: "أنا سعيدة لأني اتخذت القرار بسرعة وهربت".
وقتِل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح أمس الثلاثاء في حادثة إطلاق النار، التي أقدم عليها صبيٌّ مراهقٌ يبلغ 14 عامًا، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية.