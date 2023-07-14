دبي لرعاية النساء والأطفال و"النهضة النسائية" يختتمان برنامجا تعليميا

اختتمت أعمال البرنامج التعليمي لطلبة مؤسسة رعاية النّساء والأطفال بدبي، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية -فرع الخوانيج-، وجاء ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية ومد جسور التعاون الداعم للعنصر البشري بين الجهتين.

واستهدف البرنامج الذي تمّ تدشينه في شهر أكتوبر الماضي، واستمر حتى مطلع يوليو 2023، تأهيل المُنتسبين للبرنامج، وعددهم 8 طلاب، تأهيلًا ذهنيًّا وبدنيًّا، علاوة على تعزيز مهارات التواصل لديهم وتعليمهم في مجموعة مواد تتضمن التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسوب – الرياضيات – العلوم الرياضة البدنية والموسيقى، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية لعدد من الأماكن في الدولة.