دبي لرعاية النساء والأطفال و"النهضة النسائية" يختتمان برنامجا تعليميا
اختتمت أعمال البرنامج التعليمي لطلبة مؤسسة رعاية النّساء والأطفال بدبي، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية -فرع الخوانيج-، وجاء ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية ومد جسور التعاون الداعم للعنصر البشري بين الجهتين.
واستهدف البرنامج الذي تمّ تدشينه في شهر أكتوبر الماضي، واستمر حتى مطلع يوليو 2023، تأهيل المُنتسبين للبرنامج، وعددهم 8 طلاب، تأهيلًا ذهنيًّا وبدنيًّا، علاوة على تعزيز مهارات التواصل لديهم وتعليمهم في مجموعة مواد تتضمن التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسوب – الرياضيات – العلوم الرياضة البدنية والموسيقى، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية لعدد من الأماكن في الدولة.
وقدمت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، شكرها لجمعية النهضة النسائيّة / فرع الخوانيج ولجميع القائمين على إعداد وتنفيذ البرنامج التعليمي والذين أظهروا كفاءة عالية وتنوعًا في المحتوى التعليمي، مؤكدة أنّ المؤسسة ستواصل تعاونها مع كافة الجهات إيمانًا منها وسعيًا للمشاركة في تنمية المجتمع ولعب دور مُؤثر وفاعل.
وأكدت أهمية التعليم والتدريب في دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن التدريب يُعدّ محورًا هامًا من محاور إستراتيجية المؤسسة للتنمية البشرية سواءً على مستوى العاملين في المؤسسة، أو المنتسبين لها من نساءٍ وأطفال بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات المختلفة، مُشددة على أنّ البرامج التدريبية هي جزء أساس ومهم ضمن أجندة برامجهم السنويّة التي تحرص المُؤسسة على تخصيصها في كل عام.