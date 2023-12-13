8 سنوات سجنا لملكة الجمال الجزائرية وحيدة قروج.. والمؤبد لزوجها

قضت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في الجزائر، بحبس ملكة جمال شمال أفريقيا وحيدة قروج، 8 سنوات حبسا نافذا، وتغريمها مبلغا قدره 5 ملايين دينار (37 ألف دولار).

ووفق صحيفة "النهار" المحلية، قضت المحكمة كذلك بالسجن المؤبد لزوج وحيدة قروج، أنيس جوارة، وشريكه، الهاربين خارج البلاد.

وأدينت وحيدة قروج ومتهمون آخرون بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والترويج لها ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وأثارت واقعة اتهام وحيدة قروج وزوجها وآخرين في الاتجار بالمخدرات، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفر تفتيش منزل "قروج" عن العثور على مخدرات من "كوكايين"، مخبأة تحت بلاط حمام المنزل، كما أسفر عن حجز 1000 قرص هلوسة، وسيارتين، ومبلغ مالي ضخم.