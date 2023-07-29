دريك يكشف أنه من اشترى خاتم توباك شاكور بمليون دولار

كشف مغني الراب الكندي دريك الجمعة أنه من اشترى خاتم مغني الراب توباك شاكور، الذي صممه قبيل اغتياله وبيع في مزاد هذا الأسبوع بمبلغ قياسي بلغ أكثر من مليون دولار.

وبيع الخاتم الثلاثاء خلال مزاد مخصص لموسيقى الراب نظمته دار "سوذبيز" لقاء 1,016 مليون دولار شاملا الرسوم والعمولات. وهذا الرقم أعلى بكثير من التخمين الأولي الذي قدّر سعره بـ 200 ألف إلى و300 ألف دولار.

ويعرف دريك بإنفاقه الباذخ، فقد اشترى في إحدى المرات طائرة بوينغ 767 للاستخدام الشخصي ودفع 104 ملايين دولار لشراء منزل في لوس أنجليس كان يملكه المغني روبي وليامس.

وكان توباك وضع الخاتم خلال حفلة توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك" في 4 أيلول/سبتمبر 1996، وكان هذا آخر ظهور علني له قبل اغتياله بطلقات نارية في لاس فيغاس بعد تسعة أيام في ظروف لا تزال غامضة، ولم يكن تعدّى يومها الخامسة والعشرين.