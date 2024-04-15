شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مقاضاة مروجي شائعة زواجه من دينا فؤاد

أعلن الفنان المصري وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مقاضاة مروجي الشائعات، بعد تداول أنباء عن زواجه من مواطنته الفنانة دينا فؤاد.

وكانت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن زواج الفنان وائل عبد العزيز والفنانة دينا فؤاد؛ ما أزعج الأول ودفعه لنفي هذه الأنباء.

وكتب وائل عبد العزيز، اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "الدكتور حسام لطفي المحامي المحترم سوف يتخذ إجراءات قانونية بالتعاون مع مباحث الإنترنت برفع دعاوى قضائية تجاه أي موقع نشر أو سينشر أيَّ فيديوهاتٍ أو أخبارٍ كاذبة".

وأشار عبد العزيز إلى أنه لن يتهاون في حقّه، موضحًا: "سنطالب بأقصى عقوبة وإلزامهم بالتعويض المادي، لما سببوه من أضرار نفسية وإساءة لسمعتنا".

وختم شقيق ياسمين عبد العزيز منشوره بالقول: "احنا طول عمرنا مقامنا كبير عند الناس وفي حالنا بنشتغل وبس، كنا بنتغاضى ونعدي وناخد الأخبار دي بضحك، لكن اللي بيحصل ده كتير وتشويه لسمعتنا ومش هسكت عليه تماما".

وكان وائل عبد العزيز نفى خلال الساعات الماضية ما تردد حول زواجه من الفنانة دينا فؤاد، إذ كتب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيها: "العمل الوحيد اللي جمعني بدينا مسلسل لبناني مصري سنة 2013، وهي إنسانة محترمة، واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل، ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى".