العثور على الممثل الجزائري مروان بيريني "مشنوقًا" في فرنسا

تعرّف القضاء الفرنسي رسميا على جثة الفنان الجزائري مروان بيريني، أحد ممثلي مسلسل Plus belle la vie، بعد مرور أكثر من شهرين على اختفائه.

أكدت تحاليل جينية أجريت على جثة، عُثر عليها لرجل مشنوق الأسبوع الماضي في بوجوليه (وسط فرنسا)، أنها تعود بالفعل لمروان بيريني.

تم العثور على حقيبة تحتوي على أوراق الممثل، المعروف بلعب دور المحامي "عبد الفضالة" في المسلسل بين عامي 2009 و2022، في 12 تشرين الأول/أكتوبر في مزرعة غير مأهولة في كورسيل أون بوجوليه.

وأوضحت المدعية أن النتائج الأولية للتشريح "تتوافق مع الموت شنقا"، مشيرة الى أنّ "التحقيقات مستمرة".

في آب/أغسطس، فتح تحقيق أولي في "اختفاء مثير للقلق"، حيث لم يُعرف شيء عن الممثل بعد حادث سير يحتمل أنه كان ضالعا فيه.

وكانت سيارة امرأة تبلغ من العمر 37 عاما في ماكون (وسط فرنسا) بالقرب من ملهى ليلي، قد تعرضت لحادث، وعانت المرأة من كسور متعددة أدت الى عجز كامل عن العمل لمدة 28 يوما. ولاذ سائق السيارة بالفرار.

بعد يومين عُثر على سيارة رباعية الدفع "قد تكون متطابقة مع السيارة الضالعة في الحادث" في بلدة فلوري، على بعد حوالي 15 كم جنوبا.

وبحسب مصادر قريبة، فإنّ السيارة كانت تخص مروان بيريني المقيم بالقرب من هناك.