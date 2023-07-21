عسكريو احتياط إسرائيليون يتوقفون عن الخدمة احتجاجا على تعديلات القضاء

أعلن نحو 1140 من أفراد وضباط سلاح الجو الإسرائيلي الاحتياط توقفهم عن الخدمة التطوعية في الجيش الإسرائيلي، اعتبارًا من اليوم الجمعة؛ وذلك احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن مجموعة الطيارين ومستخدمي سلاح الجو اتخذوا قرارًا جماعيًا، بعد مناقشات معمقة وطويلة حول رفض الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، منوهة إلى أنهم سيقدمون خطابات رسمية وشخصية لقادة الوحدات التي يتبعون لها.

وأعلن حتى الآن حوالي 100 طيار من الاحتياط وقف الانخراط في التطوع، إضافة إلى حوالي 160 ضابطًا في مقر القيادة الجوية، بمن في ذلك ضباط في مناصب رفيعة جدًا في الصف العملياتي.