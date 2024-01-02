أندريه العملاق: "بسبب إعاقتي تخلى عني المشاهير والأصدقاء"
كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل المصيبيح، والشهير بـ"أندريه العملاق"، للمرة الأولى تفاصيل كثيرة عن معاناته بعد حادث مروع تعرض له في 2018.
وقال خلال لقاء إعلامي، إنّ "إعاقته دفعت العديد من مشاهير مواقع التواصل، الذين كان يعرفهم، ومن كان يظنهم أصدقاء إلى التخلي عنه وتجاهله".
وأضاف المصيبيح أن "العديد من الأصدقاء والمشاهير تركوه في محنته، ولم يبق له إلا أهله، الذين ساندوه في كل خطوة من خطواته".
وأسفر حادث مروري تعرّض له أندريه العملاق في عام 2018 عن دخوله في غيبوبة طويلة وإصابته بالشلل.
وتحدث المشهور السعودي عن محنته في تغريدة أخرى نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، لافتا إلى أنه "الطالب الذي قضى أطول فترة دراسة في جامعة الملك سعود".
وأوضح أن الحادث وقع له، وهو في الفصل الأخير من سنته الأخيرة في الجامعة، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويقضي لاحقا في ألمانيا 3 سنوات، مبينا أنه "دخل في اكتئاب حاد بعد أن أصبح مقعدا، لكنه تمسك بإيمانه بالله".