أندريه العملاق: "بسبب إعاقتي تخلى عني المشاهير والأصدقاء"

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل المصيبيح، والشهير بـ"أندريه العملاق"، للمرة الأولى تفاصيل كثيرة عن معاناته بعد حادث مروع تعرض له في 2018.

وقال خلال لقاء إعلامي، إنّ "إعاقته دفعت العديد من مشاهير مواقع التواصل، الذين كان يعرفهم، ومن كان يظنهم أصدقاء إلى التخلي عنه وتجاهله".

وأضاف المصيبيح أن "العديد من الأصدقاء والمشاهير تركوه في محنته، ولم يبق له إلا أهله، الذين ساندوه في كل خطوة من خطواته".