استقرار الحالة الصحية للفنان المصري إيمان البحر درويش

وكان إيمان البحر درويش قد تعرض لأزمة صحية خلال العام الماضي، ودخل في تلك الفترة إلى الرعاية المركزة، وأثارت صورة له صدمة واسعة في الأوساط الفنية والشعبية، إذ كانت حالته في تلك الصورة صعبة للغاية.

ونشرت ابنة الفنان، أمنية درويش، صورة تظهر آخر ظهور لوالدها بعد تعرضه لتلك الأزمة الصحية الحادة، وكانت ملامحه قد تغيرت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تفاعل الجمهور بشكل كبير، وفي الصورة ظهر الفنان بشكل نحيل وقد فقد الكثير من شعره، ما يظهر تأثره بشكل كبير بالمرض.

وسبق أن أعلنت ابنته أمنية عن تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خلفية هذه الأزمة.