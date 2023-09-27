الداخلية العراقية لـ "إرم نيوز": المقصرون في حريق نينوى سينالون جزاءهم العادل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، لـ"إرم نيوز"، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد ملابسات الحادث"، مشددًا على أن "المقصرين سينالون جزاءهم العادل".

وأوضح أن هذه اللجنة مركزية مشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة وسوف تنهي التحقيقات بأسرع ما يمكن.

وأشار المحنا إلى القبض على عدد من الأشخاص العاملين في القاعة، على خلفية الحادث، والعمل جارٍ على ملاحقة صاحب القاعة.

وقال إن "قاعة الأعراس كانت خالية تمامًا من شروط السلامة والأمان؛ بسبب وجود ألعاب نارية، تم احتراق سقف القاعة بشكل سريع وانهيار السقف على الأشخاص الموجودين داخلها، وهذا هو السبب الرئيس للحريق والكارثة التي حصلت".

وكشفت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لـ"إرم نيوز"، أن أصحاب القاعة التي شهدت الحريق المأساوي فروا إلى جهات مجهولة حتى الآن، في الوقت الذي تتم فيه ملاحقتهم ومتابعة التصاريح الممنوحة للقاعة.

ولفتت إلى أن "آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس هو (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق"، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحداد العام على ضحايا الفاجعة.