في حادثة غريبة.. هجوم مروع لغزال على امرأة ستينية

أعلن ضباط المتنزهات والحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية وقوع حادث غير مألوف، إذ تعرَّضت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا لهجوم عدواني من قبل غزال، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ساقها.

ووفقًا لصحيفة "cbs"، يقول المحققون إن الحادث وقع أمام منزل المرأة في سيلفر كليف، حيث تعرضت لهجوم عنيف من قبل غزال صغير ذي قرنين، خلَّف جروحًا عميقةً في ساقها اليسرى وكدمات على ساقها اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى في بويبلو لتلقي العلاج، وتمكنت من العودة إلى منزلها لاحقًا.