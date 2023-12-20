في حادثة غريبة.. هجوم مروع لغزال على امرأة ستينية
أعلن ضباط المتنزهات والحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية وقوع حادث غير مألوف، إذ تعرَّضت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا لهجوم عدواني من قبل غزال، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ساقها.
ووفقًا لصحيفة "cbs"، يقول المحققون إن الحادث وقع أمام منزل المرأة في سيلفر كليف، حيث تعرضت لهجوم عنيف من قبل غزال صغير ذي قرنين، خلَّف جروحًا عميقةً في ساقها اليسرى وكدمات على ساقها اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى في بويبلو لتلقي العلاج، وتمكنت من العودة إلى منزلها لاحقًا.
وقال مايك براون، مدير الحياة البرية في منطقة CPW بالمنطقة، إنه من المرجح أنّ الناس يُطعمون الغزلان بالقرب من منازلهم.
وأكدت الوكالة أن المسؤولين هم في مرحلة البحث عن الغزال المتسبب بالحادث، وسيقومون بإجراء "القتل الرحيم" بحقه في حال العثور عليه، لمنع مهاجمته للبشر مرة أخرى.