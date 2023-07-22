روبوت متعرّق يساعد البشر على مقاومة موجات الحر

يعمل باحثون في الولايات المتحدة مع روبوت قادر على التنفس، والإصابة بالقشعريرة والتعرق، في محاولة لمواجهة تزايد الحرارة على كوكب الأرض.

ورغم درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت، يوم الجمعة، 47 درجة مئوية في فينيكس، تمكّن الروبوت "أندي" من البقاء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتعد تلك قدرة تحمل لا مثيل لها تثير حماسة العلماء المسؤولين عن إجراء الاختبارات على هذا الروبوت البشري الفريد في حرم جامعة ولاية أريزونا.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية كونراد ريكاتشفسكي: "إنه أول دمية حرارية في العالم يمكننا نقلها بصورة روتينية إلى الخارج من أجل قياس كمية الحرارة التي تتلقاها من البيئة".