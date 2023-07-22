روبوت متعرّق يساعد البشر على مقاومة موجات الحر
يعمل باحثون في الولايات المتحدة مع روبوت قادر على التنفس، والإصابة بالقشعريرة والتعرق، في محاولة لمواجهة تزايد الحرارة على كوكب الأرض.
ورغم درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت، يوم الجمعة، 47 درجة مئوية في فينيكس، تمكّن الروبوت "أندي" من البقاء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.
وتعد تلك قدرة تحمل لا مثيل لها تثير حماسة العلماء المسؤولين عن إجراء الاختبارات على هذا الروبوت البشري الفريد في حرم جامعة ولاية أريزونا.
وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية كونراد ريكاتشفسكي: "إنه أول دمية حرارية في العالم يمكننا نقلها بصورة روتينية إلى الخارج من أجل قياس كمية الحرارة التي تتلقاها من البيئة".
للوهلة الأولى، يعتقد المرء أن "أندي" مجرد دمية اختبار تصادم، لكن تحت جلدها المصنوع من ألياف الكربون الإيبوكسية، تقيّم شبكة من المستشعرات المتصلة الحرارة المنتشرة في الجسم.
ويحتوي الروبوت "أندي" أيضًا على نظام تبريد داخلي، ومسامات تسمح له بالتنفس والتعرق، وكلها مقسَّمة على 35 منطقة حرارية مستقلة حتى يتمكن من توزيع عرقه، ومثل البشر، يتعرّق الروبوت أكثر من الخلف.
ومن شأن هذا الروبوت أن يساعد على فهم ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، وهو مرض القرن الحادي والعشرين الذي يهدد جزءًا متزايدًا من سكان العالم بسبب احترار المناخ.
ولأسباب أخلاقية واضحة "لا أحد يدرس ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء إصابة شخص ما بضربة شمس" وفق ريكاتشفسكي. لكن مع "أندي"، أصبح ذلك ممكنًا، في ظروف حقيقية.
وسيختبر العلماء الروبوت في مجموعة متنوعة من المواقف. على سبيل المثال كيف يمكنه مواجهة رياح حارة أو حرارة رطبة، ومع أي نوع من الملابس.
وستكون بحوثهم مفيدة في تصميم ملابس مضادة للحرارة، أو إعادة التخطيط الحضري للمدن، أو حماية الفئات الأكثر ضعفًا.