ريم البارودي تعلن انسحابها من "روج أسود"

أعلنت الفنانة المصرية، ريم البارودي، انسحابها من مسلسل "روج أسود"، بعد يومين فقط على إعلان تعاقدها على العمل، المقرر البدء بتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتذرت "البارودي"، البالغة 45 عاما، في منشور عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام" عن المشاركة في المسلسل، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري.

وجاء في المنشور: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في عمل روج أسود، تأليف أيمن سليم، وإخراج مصطفى فكري؛ وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

وكانت الممثلة المصرية قد أعلنت قبل يومين فقط تعاقدها على المشاركة في المسلسل الأول لها منذ آخر أعمالها "نقل عام"، تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، والذي عُرض مطلع العام الماضي.