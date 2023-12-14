في حالة نادرة.. رصد دولفين بإصبع للمرة الأولى

أثار دولفين غريب تم رصده في خليج كورنث في اليونان، وله إبهام على شكل خطاف منحوت من زعانفه، اهتمام العلماء.

ووفقًا لموقع "ndtv" اكتشف باحثون من معهد أبحاث "بيلاجوس" للحيتانيات، الدولفين، أثناء عمليات مسح القوارب قبالة سواحل اليونان.

وقال ألكساندروس فرانتزيس، المنسق العلمي ورئيس مركز أبحاث "بيلاجوس" للحيتانيات، إنه رغم المظهر غير المعتاد لزعانفه، فإن الحيوان ظل يواكب بقية مجموعته وشوهد "يسبح ويقفز ويركب القوس، ويلعب" مع الدلافين الأخرى.