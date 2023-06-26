إسرائيل تُصادق على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
صادقت حكومة الائتلاف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، منها ألف وحدة استيطانية جديدة ستقام في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بعد حادثة إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من المستوطنة، وراح ضحيتها 4 مستوطنين.
وتشمل المصادقة الجديدة على البدء بإيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة، قبل مرحلة طرح المناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، وتتضمن تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة استماع للاعتراضات، قبل المصادقة النهائية وإعداد المناقصات.
وبحسب اتفاق ائتلاف الأحزاب اليمينية عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، فقد فوضت الأخيرة، الأسبوع الماضي، الوزير في وزارة الدفاع ووزير المالية سموتريتش بالمصادقة على البناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، دون الرجوع لقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي.
في حين قالت القيادة السياسية الفلسطينية إن الخطوة الإسرائيلية تعمل على تسهيل وتسريع الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.