إسرائيل تُصادق على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

صادقت حكومة الائتلاف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، منها ألف وحدة استيطانية جديدة ستقام في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بعد حادثة إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من المستوطنة، وراح ضحيتها 4 مستوطنين.