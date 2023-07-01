وفاة الشاعر السعودي محمد الدحيمي
توفي الشاعر السعودي محمد الدحيمي مساء أمس الجمعة في مدينة الرياض، وذلك بعد صراع مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.
وعانى الشاعر الراحل من جلطة في الدماغ والفشل الكلوي وتليف في الكبد في بدايته، كما تمكن فتاق على كامل بطنه من جعله عاجزا عن الحركة.
وسيصلى على محمد الدحيمي اليوم السبت بعد صلاة العصر.
وكان آخر ظهور للشاعر السعودي في برنامج "الراصد" قبل نحو شهرين، وظهر في البرنامج وهو طريح الفراش ولا يستطيع الحراك.
وتفاعل العديد من الشعراء والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ وفاة الدحيمي، مستذكرين أبياتا له، ومعددين مناقبه في الشعر.
ويعد محمد الدحيمي من جيل حداثة النص الشعري الشعبي، واشتهر بقصيدته "تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل"، التي تميزت بكونها قصيدة من نوع السهل الممتنع، وعرف عنه قوة شاعريته، وجزالة شعره رغم قلة ظهوره الإعلامي.