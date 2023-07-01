وفاة الشاعر السعودي محمد الدحيمي

توفي الشاعر السعودي محمد الدحيمي مساء أمس الجمعة في مدينة الرياض، وذلك بعد صراع مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

وعانى الشاعر الراحل من جلطة في الدماغ والفشل الكلوي وتليف في الكبد في بدايته، كما تمكن فتاق على كامل بطنه من جعله عاجزا عن الحركة.

وسيصلى على محمد الدحيمي اليوم السبت بعد صلاة العصر.