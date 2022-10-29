الكشف عن موعد مباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إقامة مباراة ودية بين ناديه والنصر السعودي.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة يُعلن خلالها خوض مباراة ودية بين ألميريا والنصر خلال شهر ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض.
وقال رئيس هيئة الترفيه في تغريدته: "تم الاتفاق إن شاء الله بين ناديي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر بإذن الله في الرياض".
وكان ألميريا قد واجه الهلال وديًا على الأراضي الإنجليزية، قبل انطلاق الموسم، وقد فاز "الزعيم" بهدفين لواحد، وبعدها دعا تركي آل الشيخ النصر بدوره لخوض مواجهة ودية، وبالفعل تم تحديد موعدها.
ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وألميريا خلال فترة التوقف بسبب استعداد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وخلال فعاليات موسم الرياض.
ويتواجد نادي النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر ترتيب المسابقة، بينما ألميريا يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.