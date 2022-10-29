الكشف عن موعد مباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني

وكان ألميريا قد واجه الهلال وديًا على الأراضي الإنجليزية، قبل انطلاق الموسم، وقد فاز "الزعيم" بهدفين لواحد، وبعدها دعا تركي آل الشيخ النصر بدوره لخوض مواجهة ودية، وبالفعل تم تحديد موعدها.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وألميريا خلال فترة التوقف بسبب استعداد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وخلال فعاليات موسم الرياض.

ويتواجد نادي النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر ترتيب المسابقة، بينما ألميريا يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.