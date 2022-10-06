رونالدو يتجنب السير فوق شعار مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد (فيديو)

حظي البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشادة جماهيرية واسعة، بعد أن تعمد نجم مانشستر يونايتد تجنب السير على شارة مان سيتي لدى وصوله إلى ملعب الاتحاد قبل هزيمة فريقه الساحقة في الديربي.

وتداول مغردون صورة رونالدو وهو يتجول حول شارة مانشستر سيتي على الأرض في ملعب الاتحاد، دون أن يمشي فوقها.

وبدا أن كريستيانو رونالدو يتجنب عمدا المشي فوق شارة مانشستر سيتي عندما وصل إلى مدخل اللاعبين في الملعب لحضور ديربي مانشستر، يوم الأحد الماضي.

وربط كثيرون موقف رونالدو بحركة لويس سواريز، والذي قام بإيماءة مماثلة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا مع فريق بيب غوارديولا في أبريل الماضي.

وأشاد المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي برونالدو؛ لإظهاره "الاحترام" بعدم السير فوق شعار السيتي.