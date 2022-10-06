رونالدو يتجنب السير فوق شعار مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد (فيديو)
حظي البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشادة جماهيرية واسعة، بعد أن تعمد نجم مانشستر يونايتد تجنب السير على شارة مان سيتي لدى وصوله إلى ملعب الاتحاد قبل هزيمة فريقه الساحقة في الديربي.
وتداول مغردون صورة رونالدو وهو يتجول حول شارة مانشستر سيتي على الأرض في ملعب الاتحاد، دون أن يمشي فوقها.
وبدا أن كريستيانو رونالدو يتجنب عمدا المشي فوق شارة مانشستر سيتي عندما وصل إلى مدخل اللاعبين في الملعب لحضور ديربي مانشستر، يوم الأحد الماضي.
وربط كثيرون موقف رونالدو بحركة لويس سواريز، والذي قام بإيماءة مماثلة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا مع فريق بيب غوارديولا في أبريل الماضي.
وأشاد المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي برونالدو؛ لإظهاره "الاحترام" بعدم السير فوق شعار السيتي.
يذكر أن رونالدو لعب مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، وإجمالا شارك في 207 دقائق، بمعدل ثلث عدد الدقائق التي كان يمكن أن يلعبها حتى الآن، ومن دون أن يسجل أي هدف.
ونفى الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، وجود أي علاقة بإجلاسه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية ضد مانشستر سيتي والتي مُني خلالها بخسارة كبيرة بنتيجة (6-3)، واحتمالية رحيله في يناير المقبل.
وترددت أنباء بعد تلك المباراة بأن إدارة مانشستر يونايتد وإيريك تين هاغ باتا بالفعل منفتحين لفكرة رحيل رونالدو أكثر من أي وقت مضى، بعدما أبلغ اللاعب النادي بالفعل بقراره بالرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.
وردّ تين هاغ على سؤال بشأن مستقبل رونالدو مع الفريق وعلاقته بإبقائه احتياطيا، قائلا: "لا أرى أي علاقة بين هذه التقارير وحقيقة أنه لم يشارك ضد مانشستر سيتي عندما كانت النتيجة 4-0، أو 5-1 و6-1 قمت بذلك بداعي الاحترام له ولمسيرته وليس للأمر علاقة بمستقبلهِ أو سوق الانتقالات في يناير، لا أفهم أين العلاقة بين الأمرين؟".
وأضاف: "لا أرى أن رونالدو غير سعيد، بالعكس هو سعيد ويتدرب بشكل جيد وجميع اللاعبين كذلك، وبالتأكيد رونالدو يريد أن يلعب، ويغضب كثيرا عندما لا يلعب".