متهمًا قوات الدعم السريع.. البرهان: مقتل والي غرب دارفور "اغتيال وتصفية"

وصف عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، بحادثة "الاغتيال والتصفية"، متهمًا قوات "الدعم السريع" بالمسؤولية عن الحادثة.

وجاء في بيان للقوات المسلحة عبر تويتر أن: "رئيس مجلس السيادة يدين حادثة اغتيال وتصفية والي غرب دارفور على يد ميليشيا الدعم السريع المتمردة".

وقال البيان: "استنكر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة".

وأشار البرهان إلى أن " والي ولاية #غرب_دارفور جاء بناءً على اتفاق جوبا لسلام السودان مع حركات الكفاح المسلح وهو رئيس لحركة مسلحة استجابت لنداء السلام".