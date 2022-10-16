كريستيانو رونالدو يحاول "سرقة هدف" أمام نيوكاسل.. والحكم يعاقبه (فيديو)

حاول كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد سرقة هدف امام نيوكاسل في الجولة 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ الأمر باحستاب تسلل على كريستيانو رونالدو، ثم أعاد مدافع نيوكاسل الكرة لحارس مرماه إلا أن رونالدو توجه نجو الكرة وخطفها من الحارس وسددها في المرمى.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الضغط على الحكم لاحتساب الكرة إلا أنه رفض لأنه لم يسمح من الأساس باستئناف اللعب.

وقام حكم المباراة بمنح كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء.