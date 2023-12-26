انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا يخلف 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة انفجار في مصنع للنيكل تموّله الصين في شرق إندونيسيا إلى 18 قتيلا، بينما يتلقى العشرات العلاج في المستشفى، على ما أفاد مسؤول في الشركة الثلاثاء.

واستثمرت بكين بكثافة في مصانع إنتاج النيكل، إلا أنّ ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.

ووقع الحادث صباح السبت الماضي في مصنع لشركة "بي تي إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل" (ITSS) في مجمع "موروالي" الصناعي في سولاويزي، فيما كان عمال يجرون تصليحات على مصهر فيه.

وقال سوبريانتو، قائد الشرطة في موروالي: "توفي خمسة أشخاص آخرين لترتفع الحصيلة إلى 18 قتيلا".

وأوضح أن الخمسة توفوا متأثرين بحروق أصيبوا بها. ويعاني غالبية الضحايا من حروق تغطي أكثر من 70% من أجسادهم.

وثمانية من القتلى أجانب فيما البقية إندونيسيون، بحسب المتحدث، الذي أوضح أن 24 شخصا لا يزالون يعالجون في المستشفى فيما يعالج ستة آخرون في عيادات تابعة للشركة.

وأظهرت تحقيقات أولية أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات للأكسجين.