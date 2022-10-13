هل حسابات باريس سان جيرمان المزيفة ضد مبابي تمنحه الحق في فسخ عقده؟

قالت شبكة RMC Sport الفرنسية إن القضية التي كشفت عنها صحيفة "ميديابارات" بشأن استخدام باريس سان جيرمان حسابات مزيفة على تويتر لتشوية صورة بعض لاعبيه بينهم كيليان مبابي قد تكون سببا في فسخ المهاجم الفرنسي لعقده ومن ثم الانتقال إلى أي ناد يريده.

وقالت إن قضية حسابات تويتر المزيفة التي ذكرتها "ميديابارات" الليلة الماضية لها عواقب وخيمة إذا تم إثباتها. إذ يمكن فسخ العقد الذي يربط بين باريس سان جيرمان ومبابي.

وتساءلت الشبكة الإعلامية واسعة الانتشار عن إمكانية سماح اكتشافات "ميديابارت" عن باريس سان جيرمان و "جيشها الرقمي" المفترض لـ مبابي بتحرير نفسه من عقده وفسخه؟.

وحسب ما تردد فإن المهاجم الفرنسي الدولي وممثليه زاد شعورهم بالخيانة من قادة باريس سان جيرمان الذي لم يف بوعوده الصيفية قبل توقيع العقد الجديد للاعب.

وإذا ثبت أن ما تم نشره في "ميديابارات" صحيح، فيمكن للدولي الفرنسي أن يحرر نفسه من عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي تعليقها على ما قالته "ميديابارات" قالت تاتيانا فاسين المحامية المتخصصة في قانون الرياضة "يخضع كل طرف من الأطراف الملزمة بعقد عمل لالتزام ولاء يعادل التزام حسن النية الموجود في جميع العقود.

ويتطلب هذا الالتزام أن اللاعب مثل النادي يجب أن يؤدي كل منهما التزاماته تجاه الآخر بطريقة عادلة دون ضرر ".