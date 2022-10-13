هل حسابات باريس سان جيرمان المزيفة ضد مبابي تمنحه الحق في فسخ عقده؟
قالت شبكة RMC Sport الفرنسية إن القضية التي كشفت عنها صحيفة "ميديابارات" بشأن استخدام باريس سان جيرمان حسابات مزيفة على تويتر لتشوية صورة بعض لاعبيه بينهم كيليان مبابي قد تكون سببا في فسخ المهاجم الفرنسي لعقده ومن ثم الانتقال إلى أي ناد يريده.
وقالت إن قضية حسابات تويتر المزيفة التي ذكرتها "ميديابارات" الليلة الماضية لها عواقب وخيمة إذا تم إثباتها. إذ يمكن فسخ العقد الذي يربط بين باريس سان جيرمان ومبابي.
وتساءلت الشبكة الإعلامية واسعة الانتشار عن إمكانية سماح اكتشافات "ميديابارت" عن باريس سان جيرمان و "جيشها الرقمي" المفترض لـ مبابي بتحرير نفسه من عقده وفسخه؟.
وحسب ما تردد فإن المهاجم الفرنسي الدولي وممثليه زاد شعورهم بالخيانة من قادة باريس سان جيرمان الذي لم يف بوعوده الصيفية قبل توقيع العقد الجديد للاعب.
وإذا ثبت أن ما تم نشره في "ميديابارات" صحيح، فيمكن للدولي الفرنسي أن يحرر نفسه من عقده مع باريس سان جيرمان.
وفي تعليقها على ما قالته "ميديابارات" قالت تاتيانا فاسين المحامية المتخصصة في قانون الرياضة "يخضع كل طرف من الأطراف الملزمة بعقد عمل لالتزام ولاء يعادل التزام حسن النية الموجود في جميع العقود.
ويتطلب هذا الالتزام أن اللاعب مثل النادي يجب أن يؤدي كل منهما التزاماته تجاه الآخر بطريقة عادلة دون ضرر ".
غياب الولاء؟
ومع ذلك، فإن هذه الحسابات المزيفة، إذا تم استخدامها من قبل النادي من أجل الإضرار بصورة اللاعب، فهذا يمثل خرقًا للعقد وبالتالي يمكن لمبابي أن يفسخ عقده.
وقالت تاتيانا "اللاعبون المحترفون ملزمون مع ناديهم بموجب عقد عمل محدد المدة، ولا يمكن كسر هذا النوع من العقود إلا في حالات محددة، مثل: سوء السلوك الجسيم. على سبيل المثال، تم الاحتفاظ به في حالات العنف الجسدي أو اللفظي أو إساءة استخدام حرية التعبير، إذا تم إثبات ذلك ونسبه إلى صاحب العمل، وبالتالي النادي، فسيكون ذلك في رأيي من الخطورة بما يكفي لتبرير خرق العقد.
"عندئذٍ سيكون باريس سان جيرمان ملزما بدفع جميع الأجور المستحقة للاعب حتى نهاية العقد" ويستمر عقد مبابي الذي وقعه في مايو/أيار الماضي حتى عام 2024 بالإضافة إلى سنة اختيارية.
ويبقى أن نرى من سيقرر طبيعة الخطأ. "في حالة التقاضي ، فإن الأمر متروك لهيئات مثل المحكمة الصناعية أو اللجنة القانونية لرابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي للبت في هذه النقطة في ضوء العناصر الواردة في الملف. وهم أصحاب الكلمة الأخيرة". وتحدد تاتيانا فاسين بأنه إذا تم إنهاء العقد يمكن لباريس سان جيرمان أن يطعن في سوء السلوك الجسيم وخرق العقد.