مقتل شقيقين يمنيين في جدة السعودية على يد ابن عمهما
أقدم أحد أبناء عمومة شقيقين يمنيين على قتلهما في مدينة جدة السعودية.
وبحسب موقع “المشهد اليمني”، فقد قتل محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، وهما ينحدران من محافظة البيضاء اليمنية، في جدة يوم الخميس الماضي.
وقام عادل السوادي، وهو ابن عم المجني عليهما، بقتلهما، بسلاح فردي كان بحوزته، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وكشفت مصادر أن سبب جريمة القتل يعود إلى خلافات عائلية، وأنّ الشقيقين كانا مقيمين ويعملان في جدة منذ فترة طويلة.
ووثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجريمة، إذ أظهر سيارة فضية اللون تلاحق سيارة أخرى بيضاء، ويترجل منها الجاني ليطلق النار على الشقيقين ومِن ثمّ يفرُّ مِن موقع الجريمة، بينما بقيت سيارة المجني عليهما في مكانها وأبوابها مفتوحة.
وسلم الجاني نفسه للجهات الأمنية السعودية بعد ارتكابه الجريمة.