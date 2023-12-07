مقتل شقيقين يمنيين في جدة السعودية على يد ابن عمهما

أقدم أحد أبناء عمومة شقيقين يمنيين على قتلهما في مدينة جدة السعودية.

وبحسب موقع “المشهد اليمني”، فقد قتل محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، وهما ينحدران من محافظة البيضاء اليمنية، في جدة يوم الخميس الماضي.

وقام عادل السوادي، وهو ابن عم المجني عليهما، بقتلهما، بسلاح فردي كان بحوزته، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.