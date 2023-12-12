"زارا" بعد سحب إعلانها المثير للجدل: أسيء فهمه

أعلنت سلسلة الملابس الإسبانية الشهيرة "زارا" في بيان لها عن تقديمها "اعتذارا" عن حملة ترويجية، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "زارا" قد نشرت عددا من الصور لإعلان تحت مسمى "الجاكيت"، ظهرت فيه عارضة أزياء محاطة بما يشبه الجثث والأكوام، لتواجه اتهامات بالتلميح إلى حرب غزة و"إهانة" الضحايا فيها، ومطالبات واسعة بمقاطعتها.