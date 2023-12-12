"زارا" بعد سحب إعلانها المثير للجدل: أسيء فهمه
أعلنت سلسلة الملابس الإسبانية الشهيرة "زارا" في بيان لها عن تقديمها "اعتذارا" عن حملة ترويجية، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت "زارا" قد نشرت عددا من الصور لإعلان تحت مسمى "الجاكيت"، ظهرت فيه عارضة أزياء محاطة بما يشبه الجثث والأكوام، لتواجه اتهامات بالتلميح إلى حرب غزة و"إهانة" الضحايا فيها، ومطالبات واسعة بمقاطعتها.
وإثر ذلك، اضطرت الشركة الإسبانية لإيقاف حملتها وسحبها، قبل أن تخرج في بيان عبر حسابها في "إنستغرام"، في محاولة للتبرير والاعتذار.
وأكدت "زارا" أن "تصميم الصور يعود إلى يوليو/ تموز الماضي وتم تصويرها في سبتمبر/ أيلول، في إشارة إلى أنّ ذلك كان قبل حرب غزة.
وأوضحت في بيانها، أنّ "سلسلة الصور في الإعلان هي لمنحوتات غير مكتملة في استوديو للنحت، وكان الغرض من إنشائها عرض الملابس المصنوعة يدويا في سياق فني".
وأرجعت سبب إزالتها الصور إلى أن "بعض العملاء شعروا بالإهانة بسببها"، لافتة إلى أن "الإعلان أسيء فهمه"، وتم إخراجه عن مقصده.
وختمت سلسلة الملابس الشهيرة بيانها، بالقول: "تأسف زارا لسوء الفهم هذا، ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع".
وكانت الهيئة المنظمة لقوانين الإعلان قد أعلنت عن تلقيها 50 شكوى بشأن حملة "زارا" الترويجية.