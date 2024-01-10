زوجة أشرف عبدالغفور تكشف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

كشفت زوجة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في التحقيقات تفاصيل الحادث المروع، الذي أودى بحياته.

ووفق موقع "القاهرة 24"، قالت زوجة "عبدالغفور" إنهما "كانا متوجهين لزيارة ابنتهما الفنانة ريهام، وأثناء سيرهما على الطريق، اصطدمت مركبة بهما من الخلف".

وتابعت أنه وبسبب الاصطدام اختلّ توازن سيارتهما، وأخذت تدور حول نفسها، وذلك لأن الذي اصطدم بهما كان يقود بسرعة جنونية، لافتة إلى أنها لا تتذكر أي تفاصيل أخرى بعد ذلك، حيث استيقظت ووجدت نفسها في المستشفى.

وأكدت زوجة عبدالغفور أنّ الفنان الراحل كان يقود آنذاك بسرعة 80 كم، والإضاءة كانت جيدة، نظرًا لأن الوقت كان يقارب المغرب، مبينة أن الحادث تسبب لها بكسر في ضلوع القفص الصدري وكدمة شديدة في الرئة.

يذكر أن محكمة الجنح في القاهرة، حددت الـ29 من يناير الجاري للجلسة الثانية لمحاكمة الفنان التشكيلي المتسبب في الحادث.