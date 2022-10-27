السعودية.. وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم

تسبب حادث تصادم "وجها لوجه" بين مركبتين في مركز سبت الجارة ببني عيسى التابع لمحافظة القنفذة، اليوم الخميس، في وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قولها إن إحدى السيارات كانت تسير بسرعة جنونية على طريق زراعي، ما تسبب في وقوع الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادث، فيما تم نقل الحالات المصابة عبر إسعاف الهلال الأحمر وفرق الأزمات بصحة القنفذة، إلى مستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف.