صور تكشف نمط الحياة في إحدى القرى الأكثر عزلة في العالم

تظهر بضع صور من الساحل الشرقي لغرينلاند، مشاهد من الحياة اليومية في إيتوكورتيرمايت، إحدى أكثر القرى عزلة في العالم، ومن بينها صور زلاجات وصائدي فقمات وجبال جليدية تبدو في ذوبانها وكأنها تذرف الدموع.

ففي المياه الفيروزية لمضيق سكورسبي، تسجّل الصور ذوبان الأنهار الجليدية، وانجراف الجبال الجليدية التي تتحول إلى مياه، نظراً إلى أن درجات الحرارة في القطب الشمالي تشهد زيادة بوتيرة أسرع أربع مرات من متوسط الاحترار على المستوى العالمي.