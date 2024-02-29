سلطنة عمان.. وفاة طفلين غرقًا في ولاية عبري

لقي طفلان مصرعهما، غرقًا في تجمعات مائية لمياه الأمطار، اليوم الخميس، في ولاية عبري في سلطنة عمان التي تشهد هطولات غزيرة تسببت بجريان العديد من السيول.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، إن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، استجابت لحادث غرق طفلين في تجمعات مائية بمنطقة الرايبة بولاية عبري، إ تمكَّنت الفرق من انتشالهما مفارقين للحياة.

ودَعت الهيئة الحكومية، الجميع إلى مراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة أثناء هطول الأمطار حفاظًا على سلامتهم.