وفاة أول مريض شُخّص بالتوحد عن 89 عامًا

وعندما كان طفلًا، لم يكن "تريبليت" يستجيب لطلبات والديه أو يبدي اهتمامًا بالأطفال الآخرين، في وقت كان يظهر قدرة على حفظ معلومات وأرقام دقيقة جدًا عن موضوعات متنوعة.

فكتب والداه آنذاك رسالة من 22 صفحة إلى طبيب نفسي متخصص بالأطفال، شرحا فيها بالتفاصيل سلوك ابنهما، في نص بقي مرجعًا في توثيق أعراض اضطراب التوحد.

ورغم تشخيصه بهذا الاضطراب المعرفي، تمكّن "تريبليت" من مواصلة دراسته، والعمل لأكثر من 60 عامًا في بنك بلدة فورست الصغيرة في ميسيسيبي.