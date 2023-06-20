يوتيوب يحذف مقابلة للمرشح روبرت كينيدي تشكك بلقاح كوفيد

أقدم موقع "يوتيوب" على حذف مقابلة أجراها المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت كينيدي الابن، بعد تشكيكه في موثوقية لقاح "كوفيد-19"، زاعما وجود مواد كيميائية في محتواه تجعل الأطفال "متحولين جنسيا"، وفق ما نشره موقع "نيوزويك".

وأعلن كينيدي الابن عبر "تويتر" قيام "يوتيوب" بحذف مقابلته مع مقدم البودكاست جوردان بيترسون، متهما المنصة بممارسة الرقابة والتدخل في الحملة الرئاسية.

وسخر في سلسلة تغريدات، موجها حديثه للمقدم بيترسون: "ما رأيك.. هل يجب على منصات التواصل الاجتماعي فرض الرقابة على المرشحين للرئاسة؟". وأضاف: "تم حذف مقابلتي مع بيترسون من قبل يوتيوب".

وأوضحت حملة المرشح الديمقراطي، بالقول إن "السيد كينيدي لا يعتقد أن الهجمات على اللقاحات منسقة (..) لكن هناك مؤشرات مقلقة في الأبحاث المنشورة حول مشكلات خطيرة مع اللقاحات بشكل عام، وبشكل خاص لقاحات كوفيد – 19".

وأضافت أن "القضية الحقيقية للسيد كينيدي هي الاستحواذ التنظيمي وتأثير الشركات على الحكومة، حيث يؤيد إجراء اختبارات السلامة بشكل صحيح وغير متحيز وشفاف لجميع اللقاحات".