وفاة نجم فيلم "لاف ستوري" ريان أونيل

توفي الممثل الأميركي ريان أونيل، المعروف خصوصاً بدوريه في فيلمي "لاف ستوري" و"باري ليندون" للمخرج ستانلي كوبريك، الجمعة، عن 82 عاماً، على ما أعلن نجله.

وأوضح باتريك أونيل عبر إنستغرام: "هذا أصعب شيء كان علي أن أقوله على الإطلاق، لكن هذا هو الواقع. توفي والدي بسلام اليوم".

صنع ريان أونيل اسماً لنفسه في عام 1970 من خلال "لاف ستوري" Love Story، وهو فيلم رومانسي لعب فيه دور طالب قانون في جامعة "هارفارد" يقع في حب شابة تُضطر إلى العمل في المكتبة لدفع تكاليف دراستها. وقد أكسبه هذا الدور ترشيحاً لجائزة الأوسكار.

بعد ذلك، اختير خصوصاً من جانب ستانلي كوبريك للتمثيل في فيلمه "باري ليندون" عام 1975، وهو عمل اجتماعي ساخر يستكشف أعراف القرن الثامن عشر.

وكان الممثل معروفاً أيضاً بعلاقته المضطربة مع الممثلة فرح فوسيت ("تشارليز إنجيلز")، والتي امتدت لعقود. وتوفيت الممثلة بسبب السرطان في 25 حزيران/يونيو 2009، في يوم وفاة مايكل جاكسون.