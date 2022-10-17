قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

وسبق لقطر التي ينتظرها أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).

وكان الاتحاد القاري أفاد أنه "سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة، وهو ما تم اليوم باختيارها لاستضافة الحدث الأبرز في القارة.

ومن المقرر أن يتم اختيار الملف الفائز لاستضافة كأس آسيا 2027 في شهر فبراير المقبل، خلال الكونجرس الآسيوي في دولة البحرين.

ويعد الملف السعودي هو الأقوى لاستضافة نسخة كأس آسيا 2027، خاصة بعد تفضيل المسؤولين عدم الدخول لاستضافة النسخة المقبلة، من أجل تجهيز ملاعبها.