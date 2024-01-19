القفطان المغربي.. سيرة لباس تقليدي فاخر

يتربع القفطان على عرش الأزياء التقليدية في المغرب، وإن كان هذا اللباس التراثي يوجد بأشكال مختلفة في عدة دول مغاربية، ما جعل أصوله موضوعا مثيرا للتفاعل والنقاش أحيانا، رغم أن منظمة "الإيسيسكو" نسبت فنون ومهارات القفطان للمغرب.

ويعد القفطان لباسا تقليديا فاخرا، يتميز بجماليته وتصاميمه اللافتة والأنيقة، ترتديه النساء في المغرب عادة بالمناسبات والأمسيات الاحتفالية والأعراس، بعدما كان رداء للسلاطين والملوك المغاربة عبر العصور.