السعودية: لن يتم تطبيق أي إجراءات مشددة بسبب متحور كورونا "JN.1"

شددت هيئة الصحة العامة "وقاية" في المملكة العربية السعودية على أنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن مخاطر وتحذيرات من وباء جديد".

وأوضحت، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "متحور J1N يُعتبر من المتحورات المتفرعة من (كوفيد19)، كما إن فاعلية التحصين بلقاح (كوفيد19) المطور قائمة، ولا يوجد ما يستدعي القلق، ولا توجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة".

وأوصت الهيئة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وكانت "وقاية" أعلنت أمس الأربعاء عن رصد سرعة في انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، إذ بلغت نسبته 36 في المائة.

وتعتبر هذه السلالة الأسرع انتشارًا من الفيروس، وهي سائدة بالفعل في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُشير التقديرات إلى أنها تُسبب نحو ثلث الإصابات الجديدة.