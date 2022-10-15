الأهلي يسقط الاتحاد المنستيري ويتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الأهلي السلام.

وكان الأهلي حقق الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏في ‏تونس.‏

ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 مُستغلاً تمريرة رائعة من علي معلول وراوغ عبد القادر دفاع المنستيري وأودعها في شباك الفريق التونسي.

وأحرز عبد القادر أول أهدافه في الموسم الجديد وهو الهدف الغائب منذ يوم 12 يوليو الماضي، حين هز شباك فيوتشر بالدوري.

وسجل عبد القادر ثامن أهدافه بقميص الأهلي، منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الماضي.