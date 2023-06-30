فرنسا.. ماكرون يعلن نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب

وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة، ليل الخميس الجمعة، مدنًا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

وقُتل المراهق نائل م، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيّان درّاجان في نانتير، في فرنسا، السنّ القانونية للقيادة هي 18 عامًا.

وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

وأثار مقتل المراهق أعمال شغب على مدى ليلتَين في فرنسا، لا سيّما في منطقة باريس، وتكرر ذلك ليل الخميس الجمعة، وتخشى أجهزة الاستخبارات من "تعميم" أعمال العنف في الليالي المقبلة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن 875 شخصًا أُوقفوا ليل الخميس الجمعة. وقالت مصادر مقربة منه ليلا، إن جزءًا كبيرًا من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

وفي بروكسل أيضًا، أُوقف 63 شخصًا بينهم 47 قاصرًا لفترة وجيزة مساء الخميس، بعد اشتباكات وحواجز أُقيمت على طريق عام.

مساعدة طارئة

واليوم الجمعة، طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن.

وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "ندعو السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات".

وأشار الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، الجمعة، إلى أن برلين تنظر "بقلق إلى ما يحصل في فرنسا".

ومن جهتها، دعت النروج مواطنيها الموجودين حاليا في فرنسا إلى تجنّب التجمعات بسبب أعمال الشغب القائمة.

وقالت رئيسة منطقة باريس، فاليري بيكريس: "استُهدفت مدارس ومقرات شرطة بلديات ومباني ملحقة ببلديات ومراكز اجتماعية وحافلات وترام، وتمّ تخريبها ونهبها"، واصفة هذه الأفعال بـ"غير المقبولة" حيال "الخدمات العامة التي يحتاجها السكان".