هشام الحاج: فنانو لبنان يرفضون الإساءة للسوريين

وقال إن الراحلينِ كانا يتوجهان إلى سوريا لإحياء حفلات حتى في غياب أغان جديدة لهما، إذ إن الجمهور السوري كان يقبل على اسمهما فقط، الأمر الذي يحدث معه كذلك.

وألمح الفنان اللبناني أنه مهما حدث في مواقع التواصل الاجتماعي من خلافات، وذلك في إشارة إلى تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية الأخيرة عن السوريين، فإن الفنانين "يرفضون المساس بالعلاقة بين الشعبين"، خاصة في ظل وجود علاقات أسرية مشتركة بينهما.