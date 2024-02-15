وفاة الإعلامي المصري محمود المسلمي

وجاء في منشور النعي: "الإعلامي المصري القدير محمود المسلمي .. كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية و إذاعة صوت العرب، واذاعة سلطنة عمان و الإذاعة المصرية، ورائد التدريب الإذاعي في المنطقة العربية والخبير الإعلامي وزوج الإعلامية والصحفية عزة الزفتاوي بهيئة الاذاعة البريطانية سابقاً والمذيعة بإذاعة الشباب والرياضة سابقاً والمحللة السياسية حالياً و مراسلة قناة الاخبار بالإذاعة المصرية الذي انتقل الى رحمة الله تعالى منذ قليل في لندن".

وأشارت صفحة الإعلامي الراحل، إلى أنّ موعد ومكان الجنازة لم يُحددا بعد، لافتا إلى أنه سيعلن عنهما فيما بعد.

جدير بالذكر أن الإعلامي محمود المسلمي، أول مذيع أعلن بيان توقف بث إذاعة "بي بي سي" العربية، مؤكدا أن رحلته في إذاعة "بي بي سي" استمرّت 30 عاما، لافتا إلى أنه لم يتمالك دموعه فور إعلان بيان توقف بث إذاعة بيان "بي بي سي".