"المكتب الثقافي": لا شبهة جنائية باختفاء الطالب الكويتي في مصر

نفى المكتب الثقافي الكويتي في مصر وجود أي شبهة جنائية في اختفاء طالب كويتي لحظة وصوله إلى مطار القاهرة، لمتابعة دراسته في كلية الآداب.

وكشف المكتب في بيانه عبر حساباته في مواقع التواصل أن "الطالب الكويتي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة وحالته الصحية مستقرة"، نافيًا تعرضه "لأي اعتداء" أو وجود أي شبهة جنائية.

وأوضح أن الطالب تعرّض لظرف صحي، ما أدى إلى نقله للمستشفى للعلاج.

وعُثر على متعلقات الطالب، الذي يدعى داود فارس جواد (19 عامًا)، في أحد شوارع القاهرة بعد أن استقل سيارة أجرة من المطار، لتنقطع بعدها أخباره عن والديه؛ ما دفعهما للسفر مباشرة إلى العاصمة المصرية بحثًا عنه، قبل أن يتضح وجوده في المستشفى "فاقدًا الوعي".