تصادم 100 سيارة على طريق سريع في الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أنّ عددا من الأشخاص أصيب بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

ووفق وكالة "رويترز"، ذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق "وي تشات" أنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب ستة بخدوش طفيفة.