رسميا.. كريم بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه

وقال بنزيما بعد الصعود على المنصة "هذه الجائزة الموجودة أمامي تجعلني أشعر بفخر شديد. عندما كنت صغيرا كان هذا حلم طفولتي ولم أيأس أبدا... كل شيء يمكن أن يتحقق".

وأضاف "كانت أمر بفترة صعبة عندما لم أكن ضمن المنتخب الفرنسي لكني لم أيأس أبدا. أنا فخور جدا بمسيرتي هنا. لم يكن الأمر سهلا. عانت عائلتي من أوقات صعبة أيضا".

وقضى بنزيما موسما مذهلا وسجل 44 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات وساهم في الحصول على لقب دوري الأبطال رقم 14، وهو رقم قياسي للنادي الإسباني، بعدما أحرز 15 هدفا.

وانتفض ريال بشكل مذهل بعد التأخر في أكثر من مواجهة وتفوق على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي على الترتيب وسجل بنزيمة في كل هذه المباريات ذهابا وإيابا.

ووصل بنزيما إلى قمة التألق في الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، حيث كان ريال متأخرا 2-صفر في مجموع المباراتين قبل أن يسجل بنزيمة ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة ليصعق بطل فرنسا.

واكتفى محمد صلاح هداف ليفربول بالحصول على المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل ناد، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمة، جائزة أفضل حارس بالعالم.