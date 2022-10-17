رسميا.. كريم بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه
فاز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه بشكل ملحوظ في التصويت.
وتوج كريم بنزيما بالجائزة وسط حشد مرموق من أبرز نجوم الساحرة المستديرة حول العالم في الحفل الذي أقيم على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.
وأصبح كريم بنزيما خامس فرنسي يتوج بالكرة الذهبية، بعد ريمون كوبا 1958 وكان لاعبا لريال مدريد، وميشيل بلاتيني الذي توج بالجائزة 3 مرات على التوالي 1983 و1984 و1985، وجون بيير بابان في 1991، وزين الدين زيدان 1998.
وقال بنزيما بعد الصعود على المنصة "هذه الجائزة الموجودة أمامي تجعلني أشعر بفخر شديد. عندما كنت صغيرا كان هذا حلم طفولتي ولم أيأس أبدا... كل شيء يمكن أن يتحقق".
وأضاف "كانت أمر بفترة صعبة عندما لم أكن ضمن المنتخب الفرنسي لكني لم أيأس أبدا. أنا فخور جدا بمسيرتي هنا. لم يكن الأمر سهلا. عانت عائلتي من أوقات صعبة أيضا".
وقضى بنزيما موسما مذهلا وسجل 44 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات وساهم في الحصول على لقب دوري الأبطال رقم 14، وهو رقم قياسي للنادي الإسباني، بعدما أحرز 15 هدفا.
وانتفض ريال بشكل مذهل بعد التأخر في أكثر من مواجهة وتفوق على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي على الترتيب وسجل بنزيمة في كل هذه المباريات ذهابا وإيابا.
ووصل بنزيما إلى قمة التألق في الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، حيث كان ريال متأخرا 2-صفر في مجموع المباراتين قبل أن يسجل بنزيمة ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة ليصعق بطل فرنسا.
واكتفى محمد صلاح هداف ليفربول بالحصول على المركز الخامس.
وفاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل ناد، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمة، جائزة أفضل حارس بالعالم.
ترتيب الكرة الذهبية:
1- الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد )
2- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول / بايرن ميونخ )
3- البلجيكي كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )
4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ / برشلونة )
5- المصري محمد صلاح ( ليفربول )
6- الفرنسي كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان )
7-البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد )
8- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد )
9- الكرواتي لوكا مودريتش ( ريال مدريد )
10- النرويجي إيرلينغ هالاند ( بروسيا دورتموند / مانشستر سيتي )
11-الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ( توتنهام )
12- الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي )
13- الإيفواري سباستيان هيلير ( أياكس / بروسيا دورتموند )
14- البرتغالي رافائيل لياو ( ميلان ) و البرازيلي فابينيو ( ليفربول )
16- الهولندي فيرجيل فان دايك ( ليفربول )
17- الصربي دوشان فلاهوفيتش ( يوفنتوس ) والكولومبي لويس دياز ( ليفربول ) و البرازيلي كاسيميرو ( ريال مدريد / مانشستر يونايتد )
20- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد )
21- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام )
22- البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي فيل فودين ( مانشستر سيتي ) و الإنجليزي أليكسندر أرنولد ( ليفربول )
25- الألماني أنتوني رويدجر ( ريال مدريد ) و الفرنسي كريستوف نكونو ( لايبزيج ) والحارس الفرنسي مايك ماينان ( ميلان ) والألماني جوشوا كيمش ( بايرن ميونخ ) و الأوروغوياني داروين نوينز ( بنفيكا / ليفربول ) و البرتغالي جواو كونسيلو ( مانشستر سيتي )