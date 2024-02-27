أسهمت عائلته بإنشاء إسرائيل.. من هو جاكوب روتشيلد؟

لعبت عائلته دورًا هامًّا في تأسيس إسرائيل ودعم بنيتها التحتية قبل عقود حسب وصفه، عرّاب واحدة من أثرى عائلات العالم، عائلة روتشيلد تودع "جاكوب"، رجل الأعمال البريطاني من أصل يهودي.

ينتمي جاكوب لعائلة روتشيلد اليهودية النافذة، التي يُقال بأنها صاحبة أكبر ثروة في العالم، بدأ في بنك العائلة عام 1963، ثم شغل جاكوب الذي تقدر ثروته الخاصة بـ5 مليارات دولار من أصل 400 مليار تملكها العائلة، عددًا من المناصب بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة قناة "بي سكاي بي" البريطانية، وكان رئيسًا لأمناء المعرض الوطني في بريطانيا وهو الممول الرئيس لعائلة روتشيلد المصرفية الشهيرة.

جذور العائلة تعود إلى مدينة فرانكفورت الألمانية في القرن الثامن عشر، كما إن جاكوب كان محتفظًا في منزله بوعد بلفور الشهير الموجه إلى البارون الثاني اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداد جاكوب.

وبدأ أمر العائلة كله من تاجر صغير أرسل كلَّ أبنائه (الخمسة) إلى مدن أوروبية بما في ذلك فيينا في 1821.

وتمكنوا بفضل نجاحهم السريع، مِن أن يصبحوا بعد ذلك "وجه الصناعة المصرفية الناشئة".

وانطلق جاكوب روتشيلد بحياته المهنية في بنك العائلة "إن إم روتشيلد وأولاده" في العام 1963 قبل أن يشارك في تأسيس عدد من الشركات بما في ذلك مجموعة "جاي روتشيلد للتأمين"، التي أصبحت الآن "سانت جيمس بليس"، مع السير مارك واينبرغ في عام 1980، وفقًا لِما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

كما كان روتشيلد رئيسًا سابقًا لأمناء المعرض الوطني بالإضافة إلى صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث.