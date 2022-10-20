الأرقام تتحدث.. لماذا يصر مبابي على رحيل نيمار؟

يصر كيليان مبابي، على رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، وهو بحسب تقارير متطابقة أحد الاتفاقيات ـ غير الموقعة ـ التي أبرمها اللاعب الفرنسي مع إدارة النادي من أجل توقيع عقد جديد الصيف الماضي.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد صخب كبير حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الشاب نجح في إبرام عقد جعله صاحب أغلى راتب في العالم.

ورغم توقيع العقد الضخم، حصل مبابي على مزايا أخرى منها المشاركة في القرارات الفنية المتعلقة بالفريق فيما يخص المدرب والصفقات الجديدة، وهو الأمر الذي خلق شقًّا في صفوف الفريق مع تسريب الأمر من قبل الصحافة.

توترت علاقة كيليان مبابي ونيمار بعدما علم الأخير أن الأول طلب رحيله عن الفريق بحجة سلوكه غير المنضبط الذي يؤثر على غرفة خلع الملابس، ولم ينف ناصر الخليفي رئيس النادي القطري إمكانية رحيل نيمار حينما رد بدبلوماسية حول الأمر بالقول إن "بذل الجهد سيكون هو طريقة عمل الفريق في مرحلته الجديدة".

ونشبت أزمة بين مبابي ونيمار حينما أصر الأخير على تسديد ركلة جزاء رغم علمه أن مبابي هو المسدد الأول لها وهي إحدى المزايا التي حصل عليها إبان توقيع عقده الجديد أيضا.

وتقول التقارير إن نيمار علم بالفعل أن مبابي طلب رحيله عن الفريق وهو ما أغضبه كثيرًا، لكن بداية الموسم الجديد شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم البرازيلي جعله النجم الأول للفريق حتى اللحظة، رغم وجود مبابي وميسي.

بحسب ترانسفير ماركت فإن مساهمات الثنائي كالآتي منذ انطلاق الموسم:

مساهمات نيمار في الدوري الفرنسي:

سجل 9 صنع 7

مساهمات نيمار في دوري أبطال أوروبا

سجل 1 صنع 2

مساهمات نيمار في السوبر الفرنسي

سجل 2

إجمال المساهمات في الأهداف: 21

مساهمات مبابي في الدوري الفرنسي

سجل 8 صنع 1

مساهمات مبابي في دوري أبطال أوروبا

سجل 4 صنع 0

إجمالي المساهمات في الأهداف: 13

تقول الإحصائيات أن نيمار أفضل من مبابي منذ انطلاق الموسم، ورغم ذلك يصر مبابي على رحيله بحسب صحيفة ألباييس الإسبانية، التي أكدت أن مبابي طلب صراحة رحيل نيمار كشرط لاستكمال عقده.

ومع تأكد الدور القوي الذي يلعبه نيمار على أرض الملعب مع باريس بات واضحا أن إصرار مبابي على رحيله هو في الأساس "نزاع حول دور الرجل الأول بالفريق" الذي ظن مبابي أنه اكتسبه بمجرد توقيع العقد الجديد، لكن ما حدث كان عكس ذلك.

كان نيمار علق على أن مبابي هو رجل مشروع باريس سان جيرمان الجديد قائلا "مبابي يحتاج لهذا المشروع" ما يعني اعتراضه على تضخم دور كيليان منذ توقيع العقد وأن اللاعب هو من يحتاج النادي وليس العكس.

ومن المرجح أن قوة نيمار في غرفة خلع الملابس من خلال صداقته مع ميسي والدور الكبير في الملعب الذي فرضه كأهم لاعب في الفريق منذ انطلاق الموسم جعلت مبابي يختار الطريق الأسهل بالضغط مجددًا لإبعاد البرازيلي عن الفريق أو الخروج هو من النادي.

وعلقت منصة "كي ستار" على إصرار مبابي على رحيل نيمار "سينتهي الأمر بمبابي ليكون اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يشتكي من اضطراره للعب مع نيمار وميسي".

وتفاعل حساب رياضي يدعى حمزة مع الأمر مغردًا "يريد مبابي البالغ من العمر 22 عامًا مغادرة باريس سان جيرمان لأن ميسي ونيمار بعمر 35 عامًا يتمتعان بقوة نجمية كبيرة ويتفوقان عليه بينما يريد رونالدو الرحيل عن يونايتد لأنه لا يستطيع البدء على راشفورد وإيلانغا".