ريش أبيض.. العائلة التي انقلب أفرادها "أعداء"

شهد يوم أمس الأربعاء، الحلقة الأخيرة من قصة "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي حصدت إشادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مشاهدون، أن "ريش أبيض" تفوقت على قصة "تحت الحزام"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة مع نهايتها غير المتوقعة.

ورغم أن العديد من المتابعين فوجئوا بنهاية "ريش أبيض"، إلا أن القصة مكشوفة في أحداثها، وكان من المتوقع ومع تصاعد الأحداث أن تكون الابنة "فريدة" هي القاتلة.

وتدور أحداث القصة حول دكتور في الاقتصاد يدعى راجح مظهر (يلعب دوره الفنان ماجد المصري) يعيش تحت سيطرة زوجته، التي تلعب دورها الفنانة بسمة، ولديهما ابنة وحيدة هي "فريدة" (تلعب دورها الفنانة رنا رئيس).

يقرر الدكتور راجح التخلص من سيطرة زوجته بعد أن تعرف على امرأة، تسللت إلى حياته، وبدأت بتغييره شيئًا فشيئًا (يلعب دورها الفنانة سنيتا خليفة). وهنا تبدأ مسيرة حياة العائلة بالتحول إلى كابوس.

إذ تكتشف زوجة الدكتور راجح هذه العلاقة، وبعدها تكتشف ما هو أسوأ أنه قام باستغلال توكيل عام باسمه، وباع جميع أملاكها لنفسه، ما أصابها بالشلل، قبل وفاتها لاحقًا.