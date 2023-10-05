ريش أبيض.. العائلة التي انقلب أفرادها "أعداء"
شهد يوم أمس الأربعاء، الحلقة الأخيرة من قصة "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي حصدت إشادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مشاهدون، أن "ريش أبيض" تفوقت على قصة "تحت الحزام"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة مع نهايتها غير المتوقعة.
ورغم أن العديد من المتابعين فوجئوا بنهاية "ريش أبيض"، إلا أن القصة مكشوفة في أحداثها، وكان من المتوقع ومع تصاعد الأحداث أن تكون الابنة "فريدة" هي القاتلة.
وتدور أحداث القصة حول دكتور في الاقتصاد يدعى راجح مظهر (يلعب دوره الفنان ماجد المصري) يعيش تحت سيطرة زوجته، التي تلعب دورها الفنانة بسمة، ولديهما ابنة وحيدة هي "فريدة" (تلعب دورها الفنانة رنا رئيس).
يقرر الدكتور راجح التخلص من سيطرة زوجته بعد أن تعرف على امرأة، تسللت إلى حياته، وبدأت بتغييره شيئًا فشيئًا (يلعب دورها الفنانة سنيتا خليفة). وهنا تبدأ مسيرة حياة العائلة بالتحول إلى كابوس.
إذ تكتشف زوجة الدكتور راجح هذه العلاقة، وبعدها تكتشف ما هو أسوأ أنه قام باستغلال توكيل عام باسمه، وباع جميع أملاكها لنفسه، ما أصابها بالشلل، قبل وفاتها لاحقًا.
يحاول الدكتور راجح، مساندة ابنته التي يحبها، لكنه يقوم بإبلاغها لاحقًا برغبته بالزواج من حبيبته (سنيتا خليفة)، لتدخل سنيتا خليفة بعلاقة صداقة مع الابنة، وتقودها مع والدها لإدمان المخدرات.
وفي النهاية تموت سنيتا خليفة، ثم الدكتور راجح، قبل أن يتبين أن الابنة (في حديث مع نفسها) هي التي انتقمت منهما ثأرًا لوالدتها، حيث قامت بوضع جرعة زائدة من المخدرات لزوجة أبيها، بينما قامت بتسميم والدها بـ"الزرنيخ".
لكن النهاية ظهرت باهتة مقارنة بنهاية "تحت الحزام"، إذ إنه مع وفاة سنيتا خليفة، فإن شكوك المشاهد ستتجه حتما نحو الابنة؛ لأنها لم تكن تبدو بالفعل أنها تحبها أو راضية بعلاقتها مع والدها.
ومع وفاة الأب، لم يكن هناك سوى قاتل واحد، وهو الابنة، والتي لم يكن يقطن معهما أحد في المنزل.
ولا تسير الأحداث منذ بدايتها بشكل تصاعدي، إذ تخلل الملل بعض المشاهد. كما لم يكن من المنطق أن يتم دفن الدكتور راجح مظهر دون تشريح، بعد أن قتلته الابنة، والتي يبدو كأنما نجت بفعلتها. فأعراض مادة الزرنيخ يتم تمييزها طبيًّا بسهولة على الميت، ما يثير التساؤل كيف تم دفنه بتلك البساطة، دون حتى أن يظهر أي مشهد يوحي أن هناك شكوكًا أثيرت بشأن طريقة وفاته.