الكشف عن تطورات الوضع الصحي للموسيقار حلمي بكر

نفى مصدر حقيقة الأنباء المتداولة، خلال الساعات الأخيرة، عن تعرض الموسيقار حلمي بكر لـ"شلل"، مشددًا على أن "الموسيقار المصري بخير".

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكد المصدر أنّ "حلمي بكر أُصيب بمرض نفسي بسبب تعرّضه للسرقة بمبلغ تجاوز 2 مليون جنيه (64 ألف دولار) من قِبل مدير أعماله".

وأوضح أنّ "الموسيقار المصري لا يعاني سوى من أزمة نفسية بسبب عملية الاحتيال".

وكانت زوجة حلمي بكر قد قالت، في وقت سابق، إنه "لا يزال بوعيه، ولكن جسده لا يساعده كثيرًا".