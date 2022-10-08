ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يحلق في الصدارة

سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا رائعا لمانشستر سيتي في شباك نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 65 من تصويبة رائعة بيسراه لتسكن شباك خصمه معلنا عن الهدف الرابع للفريق.

وسجل الهدف الأول كانسيلو مع الدقيقة 20، ثم أضاف الثاني فيل فودين مع الدقيقة 32، وجاء الثالث للسيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 49.

ورفع هالاند رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى الهدف الـ 15، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام، برصيد 8 أهداف، ثم الكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام، برصيد 6 أهداف، ثم غابرييل خيسوس، نجم آرسنال، وإيفان توني، نجم برينتفورد، وجيسم ماديسون، نجم ليستر سيتي، ولياندرو تروسارد، وفيل فودين، نجم مانشستر سيتي، ولكل منهم 5 أهداف.

ووصل هالاند لهدفه رقم 20 مع مانشستر سيتي بواقع 15 في الدوري و5 في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة ساوثهامبتون بهدف الفوز وخطف صدارة الدوري الإنجليزي من آرسنال، حيث يحتل الوصافة برصيد 20 نقطة خلف المدفعجية المتصدر برصيد 21 نقطة.