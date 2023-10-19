علامات تدل على أنك أصبحت ناضجًا عاطفيًّا

علامات تدل على أنك أصبحت ناضجًا عاطفيًّا
يُجمع الخبراء النفسيون على أن النضج العاطفي يعني امتلاك الفرد القدرة على ضبط النفس لفهم عواطفه وإدارتها.
ويؤكدون أن أهم شروط اعتبار الشخص ناضج عاطفيًّا، هي عدم رؤيته للعواطف على أنها نقطة ضعف، إذ يقدرها ولا يحاول إخفاءها.
وبهذا الخصوص، كشفت طبيبة علم النفس السريري، الدكتورة ليندسي سي جيبسون لمجلة "إنسايدر" Insider أبرز العلامات التي تشير إلى أن الشخص أصبح ناضجًا عاطفيًّا..
الاستماع وتقبل وجهات النظر المختلفة
تقول الدكتورة جيبسون إن إحدى العلامات التي تدل على أنك أصبحت ناضجًا عاطفيًّا، هي استماعك للآخرين، وإبداء اهتمامك لحديثهم.
وأكدت "لا نقصد هنا الاستماع العميق والمكثف لأن الاهتمام الزائد يعطي انطباعًا عن توجه عواطفك نحو الإعجاب أو الحب".
وأشارت الدكتورة جيبسون إلى أن الأشخاص غير الناضجين عاطفيًّا يجعلون الآخرين يشعرون بأن عليهم التفكير مئة مرة قبل الحديث معهم عن مواضيع معينة، إلا أن الشخص الناضج عاطفيًّا يسمح للآخرين بإجراء محادثات معه بسلاسة ودون حسابات مسبقة.
الموازنة بين رعاية نفسك والاهتمام بالآخرين
على الرغم من أن التعاطف مع الآخرين من أبزر علامات النضج العاطفي، إلا أن الدكتورة جيبسون أكدت أنَّ هناك حدودًا، إذ يجب عليك الحفاظ على نفسك بنفس القدر الذي تهتم فيه بالآخرين وتتعاطف معهم.
التفكير في تأثير كلماتك على الآخرين حتى في أوقات انزعاجك
قالت الدكتورة جيبسون إن الأشخاص الناضجين عاطفيًّا يدركون تمامًا كيف ستصل كلماتهم للآخرين.
وأضافت "حتى لو كنت منزعجًا أو غاضبًا، فكّر مرتين قبل توجيه رسائل اتهام أو قول أي كلمة تتبادر لذهنك".
اعتبار الخلافات بداية تعاون لا بداية معارك
نظرًا لأن الأشخاص الناضجين عاطفيًّا يفكرون قبل أن يتحدثوا، فإن نقاشاتهم مع الآخرين تميل لأن تكون أكثر سلاسة وإيجابية.
وقالت الدكتورة جيبسون "الناضجون عاطفيًّا لا يتطلعون لاكتشاف العدو، بدلًا من ذلك يسعون لإجراء مناقشات وأحاديث هادئة لتبادل المعلومات".
وتؤكد الدكتورة أن ميل الأشخاص غير الناضجين عاطفيًّا إلى الشعور بالجمود والانغلاق، ويصبحون أكثر دفاعًا وشحنًا عندما يختلف الناس. ولكن إذا كنت تحاول جاهدًا خفض درجة الحرارة وإجراء مناقشة مثمرة، فهذه علامة على النضج العاطفي.
تعرف تمامًا متى تصبح غير ناضجٍ عاطفيًّا
تقول الدكتورة جيبسون إن جزءًا كبيرًا من أن تصبح أكثر نضجًا عاطفيًّا، هو إدراكك أنك تتصرف بشكل غير ناضج أحيانًا.
وعلقت قائلة "عندما تنخرط في حديث غير ناضج عاطفيًّا، فإنك لا تشعر بحالة جيدة. إذ يبدو الأمر وكأنك متوتر ومتصلب، كما تشعر أنه يجب على الشخص الآخر أن يتغير، وإلا فلن تكون على ما يرام".