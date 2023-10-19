علامات تدل على أنك أصبحت ناضجًا عاطفيًّا

يُجمع الخبراء النفسيون على أن النضج العاطفي يعني امتلاك الفرد القدرة على ضبط النفس لفهم عواطفه وإدارتها.

ويؤكدون أن أهم شروط اعتبار الشخص ناضج عاطفيًّا، هي عدم رؤيته للعواطف على أنها نقطة ضعف، إذ يقدرها ولا يحاول إخفاءها.

وبهذا الخصوص، كشفت طبيبة علم النفس السريري، الدكتورة ليندسي سي جيبسون لمجلة "إنسايدر" Insider أبرز العلامات التي تشير إلى أن الشخص أصبح ناضجًا عاطفيًّا..

الاستماع وتقبل وجهات النظر المختلفة

تقول الدكتورة جيبسون إن إحدى العلامات التي تدل على أنك أصبحت ناضجًا عاطفيًّا، هي استماعك للآخرين، وإبداء اهتمامك لحديثهم.

وأكدت "لا نقصد هنا الاستماع العميق والمكثف لأن الاهتمام الزائد يعطي انطباعًا عن توجه عواطفك نحو الإعجاب أو الحب".

وأشارت الدكتورة جيبسون إلى أن الأشخاص غير الناضجين عاطفيًّا يجعلون الآخرين يشعرون بأن عليهم التفكير مئة مرة قبل الحديث معهم عن مواضيع معينة، إلا أن الشخص الناضج عاطفيًّا يسمح للآخرين بإجراء محادثات معه بسلاسة ودون حسابات مسبقة.

الموازنة بين رعاية نفسك والاهتمام بالآخرين

على الرغم من أن التعاطف مع الآخرين من أبزر علامات النضج العاطفي، إلا أن الدكتورة جيبسون أكدت أنَّ هناك حدودًا، إذ يجب عليك الحفاظ على نفسك بنفس القدر الذي تهتم فيه بالآخرين وتتعاطف معهم.