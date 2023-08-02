تقرير: المخاوف من هجرة الأدمغة تلوح في إسرائيل وسط جدل الإصلاح القضائي

ويتهم بعض الأطباء، الحكومة الإسرائيلية، بخلق بيئة لا يشعر الناس فيها بالأمان فيما يخص مستقبلهم الشخصي والمهني تحديدًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي ناد يضم 38 دولة ثرية، عدد الأطباء في إسرائيل أقل بنسبة 10٪ مقارنة بالمعدل في أيّ من دول النادي.

كما إنّ الأزمة التي يعاني منها قطاع تقديم الرعاية الصحية في إسرائيل باتت محسوسة بالفعل، وتأتي بالتزامن مع نقص عالمي في عدد الأطباء والذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه "بات يمثل مصدر قلق متزايد" للعديد من دول العالم.

وبالنظر إلى الضغط الكبير على المنظومة الصحية العامة في إسرائيل، وعبء العمل الكبير الذي يعاني منه قرابة 30 ألف طبيب إسرائيلي، فإن آخر شيء تريده إسرائيل الآن هو هجرة أطبائها المحترفين والمدربين إلى الخارج.

ولتسليط الضوء على القضية، عقدت (سينس ابرود) وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية، تُعنى بتسهيل عودة المهنيين والكفاءات المحترفة إلى إسرائيل، مؤتمرًا طارئًا الأربعاء الماضي، والهدف "إسماع الناس أشياء تعمل على تهدئتهم"، حسبما قالت الطبيبة التي تترأس المنظمة "ريفكا كارمي" والتي حذرت بدورها من خطر انهيار المنظومة الصحية الإسرائيلية، في حال ترجَم حتى نسبة صغيرة من الأطباء الذين يقولون إنهم يفكرون بالهجرة، أقوالهم إلى أفعال، وتركوا أعمالهم.