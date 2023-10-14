مُسنّة في الـ107 تكشف سرَّ عمرها الطويل

احتفلت إدنا للتو بعيد ميلادها الـ107، لكنها تقول إن سرَّ الحياة الطويلة التي استمتعت بها بسيط جدًا.

عاصرت "إدنا" 5 ملوك بريطانيين، وعاشت حربين عالميتين، ونجت من وباءين عالميين، لكن السرَّ البسيط، الذي تعتبره سببًا في طول عمرها، هو "وجود شهية جيدة".

وُلدت "إدنا"، في العام 1916، أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى، ويُعتقد أنها أكبر امرأة معمِّرة في لانكشاير في إنجلترا.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، تشتهر المرأة صاحبة الـ107 أعوام، بأنها لم تُر إلا مع كوب من الشاي في يدها.