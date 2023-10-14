مُسنّة في الـ107 تكشف سرَّ عمرها الطويل

مُسنّة في الـ107 تكشف سرَّ عمرها الطويل
احتفلت إدنا للتو بعيد ميلادها الـ107، لكنها تقول إن سرَّ الحياة الطويلة التي استمتعت بها بسيط جدًا.
عاصرت "إدنا" 5 ملوك بريطانيين، وعاشت حربين عالميتين، ونجت من وباءين عالميين، لكن السرَّ البسيط، الذي تعتبره سببًا في طول عمرها، هو "وجود شهية جيدة".
وُلدت "إدنا"، في العام 1916، أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى، ويُعتقد أنها أكبر امرأة معمِّرة في لانكشاير في إنجلترا.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، تشتهر المرأة صاحبة الـ107 أعوام، بأنها لم تُر إلا مع كوب من الشاي في يدها.
وكشفت "إدنا"، في عيد ميلادها، مؤخرًا، ما قالت إنه سرُّ طول عمرها: "'لقد عشت وقتًا طويلاً أليس كذلك؟". وتابعت: "سرّ الحياة الطويلة هو أنني كنت أحظى دائمًا بطعام جيد وشهية جيدة".
وأضافت: "كانت والدتي تقدم لي دائمًا طعامًا جيدًا، ولم أشعر بالجوع قط".
وقامت "إدنا" وزوجها الراحل "كليفورد" بتربية 3 أطفال معًا: أندرو، وأدريان، وأليسون.
وتحب "إدنا" القراءة، والشعر، والكلمات المتقاطعة، ولا يزال بإمكانها إلقاء القصائد التي تعلّمتها في المدرسة.
لقد استمتعت أيضًا باليوغا حتى التسعينيات من عمرها، وكانت شغوفة بالسفر، حيث زارت فيينا، ودوسلدورف، حتى أنها شرعت في رحلة منفردة إلى الهند.