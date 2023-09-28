قداس على أرواح ضحايا حريق الحمدانية (صور)

ارتجف صوت نجيبة يوحنا، البالغة 55 عامًا، فيما عدّدت أسماء أقربائها الذين فقدتهم في الحريق. وتقول المرأة: "شعور لا يمكن وصفه، لا أعرف ماذا أقول، شعور قاسٍ جدًّا وألم حزين بقلوبنا، هذه فاجعة لن تنسى أبدًا".