قداس على أرواح ضحايا حريق الحمدانية (صور)
شارك عشرات الأشخاص، اليوم الخميس، بقدّاس في الحمدانية (قرقوش) للصلاة على أرواح ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح، الذي نجم عن "ألعاب نارية" ومواد بناء سريعة الاشتعال.
قتل مئة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح، وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء. وكان في القاعة نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق، وفق وزارة الداخلية.
وفي كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك في قرقوش صباح الخميس، جلست نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية وبدا الحزن والألم على وجوههن. على مقعد آخر عانقت امرأة رجلًا جالسًا إلى جانبها لم يتمكّن من حبس دموعه.
من بين المشاركين أيضًا بعض الناجين منهم من ضمّدت يده المحروقة. ووضعت صور الضحايا من أطفال ورجال ونساء حول مذبح الكنيسة.
ارتجف صوت نجيبة يوحنا، البالغة 55 عامًا، فيما عدّدت أسماء أقربائها الذين فقدتهم في الحريق. وتقول المرأة: "شعور لا يمكن وصفه، لا أعرف ماذا أقول، شعور قاسٍ جدًّا وألم حزين بقلوبنا، هذه فاجعة لن تنسى أبدًا".
وبحسب شهود عيان، فإنّ الحريق أتى على قاعة الزفاف بسرعة قياسية.
وأوقفت القوات الأمنية العراقية 14 شخصًا "بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث"، وفق وزارة الداخلية.